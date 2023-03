WEC | Sebring | Toyota domina e fa doppietta | Ferrari a podio al debutto

(Di sabato 18 marzo 2023) LaGR010 Hybrid #7 guidata da Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez ha battuto la sorella #8 di Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa all’apertura del WEC delInternational Raceway. La #8 era in testa per la prima metà della gara, ma la #7 ha preso il comando dopo un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: 24 Ore Le Mans: dramma, fortuna Porsche, aggiornamento 1000 Miglia di: Alpine vince dopo 7 ore di gara Antonio Fuoco conquista la prima pole dellaAF Corse 499P in hypercar nella 1000 miglia diWEC, 6 Ore di Spa: pole per Glickenhaus, Pier Guidi suin pole nel GTE Pro WEC, Fuji:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... federicob95 : RT @P300it: WEC | 1000 Miglia Sebring 2023: vittoria Toyota con la 7 di Conway-Kobayashi-Lopez, Ferrari a podio al debutto ? di Matteo Pit… - P300it : WEC | 1000 Miglia Sebring 2023: vittoria Toyota con la 7 di Conway-Kobayashi-Lopez, Ferrari a podio al debutto ? d… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: Sebring, l’analisi: è un’altra Toyota, Ferrari e Cadillac convincono #WEC - Fred__18 : @DemaMarcE Non sono un grande esperto e non voglio dire castronerie, ma il mio amico @RacEng2 ha fatto l'analisi ch… - FormulaPassion : Sebring, l’analisi: è un’altra Toyota, Ferrari e Cadillac convincono #WEC -

FERRARI A, BUONA LA PRIMA: POLE E PODIO AL DEBUTTO La SC fortunata Ciò che ha dato il via alla cavalcata delle Toyota è stata la prima safety car, entrata dopo appena 5 giri per l'incidente ...1000 Miglia2023: La partenza della gara GRAN POTENZIALE Insomma, con soli otto mesi di lavoro su un progetto nuovissimo e dopo 50 anni di assenza dalla classe regina dell'endurance, la ...Buemi - Hartley - Hirakawa) ma allure e clamore sono per la Ferrari , che al debutto nelporta ... al debutto in una corsa temibile e selettivamente spietata come. La 499P ha mostrato ...

Wec, Ferrari in pole position alla 1000 miglia di Sebring La Gazzetta dello Sport

La Toyota ha rifilato una tremenda sberla a tutti i rivali al termine della 1000 Miglia di Sebring, primo evento della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship. La doppietta realizzata dalle ...Toyota mette a segno una doppietta alla 1000 miglia di Sebring, con Kobayashi-Conway-Lopez vincitori davanti ai compagni Buemi-Hartley-Hirakawa. Il terzo posto della Ferrari 499P di ...