WEC | 1000 Miles of Sebring | doppietta Toyota | 3° posto per Ferrari #50

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luca_pelle2508 : Toyota #7 vince la sfida di Sebring del FIA World Endurance Championship 2023 #motorsport #pellemotorsport… - PelleMotorsport : Toyota #7 vince la sfida di Sebring del FIA World Endurance Championship 2023 #motorsport #pellemotorsport… - LiveGPit : Solo 1h al termine della #1000MSebring, primo atto del #WEC 2023. Seguite con noi la cronaca live - LiveGPit : 2h alla fine della #1000MSebring 2023 del FIA World Endurance Championship. Seguite con noi la cronaca live - LiveGPit : 3h alla conclusione della #1000MSebring! Toyota resta davanti a tutti. Seguiteci in diretta -

La stagione 2023 delinizia male per Ferrari. Dopo aver conquistato la pole nelle qualifiche di ieri, infatti, in ... pronta a fare trattenere il respiro agli appassionati di endurance per......FIA2023 si è aperto sotto il segno della Ferrari . La casa di Maranello, tornata in questa categoria dopo 50 anni, ha conquistato la pole position nell'appuntamento inaugurale: laMiglia di ...Miglia Sebring 2023: tutte le auto al via della stagione - Foto: FiaSTREAMING ON BOARD Non è prevista invece alcuna trasmissione in chiaro o in streaming gratuito, anche se è proprio la ...

WEC | Segui in diretta la 1000 miglia di Sebring 2023: Ferrari e Toyota in prima fila Hypercar [ Cronaca LIVE ] F1inGenerale

Doppietta Toyota a Sebring nel primo evento del FIA World Endurance Championship. Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway (Toyota Gazoo Racing #7 ) vincono sull’auto gemella #8 di Ryo ...La nuova era del WEC si apre così come si era conclusa quella precedente. Toyota domina dall’inizio alla fine la maratona della Florida, con le GR010 che corrono per otto ore ininterrotte senza ...