Vittime del Covid | al Cimitero Monumentale la preghiera di tutte le religioni dalle 15 30

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 marzo 2023) Bergamo. Anche Bergamo, come le altre città d’Italia, sabato celebra la giornata internazionale dedicata alledell’emergenza del coronavirus. Nella terza giornata nazionale in memoria delledell’epidemia di coronavirus. Tra le numerose iniziative che la città ha organizzato in occasione della commemorazione 2023, di particolare significato simbolico sarà il momento di riflessione eorganizzato all’interno delnel pomeriggio di domani, a partireore 15.30. Avrà infatti luogo lainterreligiosa e interconfessionale alla presenza di tutti i rappresentanti delle comunità religiose della città, un’iniziativa voluta dal Comune di Bergamo insieme alle Comunità religiose delle diverse fedi professate in città. ...