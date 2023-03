Vita segreta di Maria Capasso film con Luisa Ranieri su Rai 4 | trama completa | cast e finale

Leggi su spettacoloitaliano

(Di sabato 18 marzo 2023)diconsu Rai 4 Stasera su Rai 4 va in ondadidiretto da Salvatore Piscicelli, uscito nelle sale italiane nel 2019. La storia è tratta dall’omonimo romanzo del regista. Protagonista assolutanei panni di, una donna che verrà stravolta dalla morte di suo marito. Per questo dovrà chiedere aiuto al tenebroso Gennaro, un uomo immischiato con affari criminali. L’eterna scelta tra bene e male, e su come la linea che delimita l’uno e l’altro non sia netta come spesso tendiamo a credere. A seguire, il, la ...