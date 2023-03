Visite in ospedale alle donne nel ricordo di Martina Luoni (Di sabato 18 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Visite speciali in ospedale alle donne nel ricordo di Martina Luoni Entrare in un reparto ospedaliero e portare sorrisi ai pazienti ricoverati. Questo è quello che continuano fare le preziose volontarie dell’associazione “I colori dell’anima”, un gruppo di donne sensibili che cerca di portare avanti tante iniziative così come voleva anche Martina Luoni, detta Marty, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ... Leggi su ilnotiziario (Di sabato 18 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorspeciali inneldiEntrare in un reparto ospedaliero e portare sorrisi ai pazienti ricoverati. Questo è quello che continuano fare le preziose volontarie dell’associazione “I colori dell’anima”, un gruppo disensibili che cerca di portare avanti tante iniziative così come voleva anche, detta Marty, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaudioGuidetti : RT @enpaonlus: Matera, l'Asl consente le visite in ospedale per cani e altri animali d'affezione dei pazienti - La Stampa - Una iniziativa… - elena_elnmrl15 : Non so cosa aspettano....ma molte restrizioni fanno comodo (tipo visite in ospedale o tempi fra una prenotazione e… - c1nnamongiirl : HO ASPETTATO 2 FOTTUTE ORE PER UNA VISITA CHE CONSISTEVA IN 3 DOMANDE CHE MI AVEVANO GIÀ FATTO DIO CANE PORCO DIO… - AnsaBasilicata : Tre nuovi ambulatori specialistici attivi in ospedale Matera. Visite per dislipidemie, ipertensione arteriosa e all… - F1thesecond : @stefanodeferra2 @vladiluxuria Continuerà ad esserci, chi la vorrà fare la farà all'estero. Unica differenza: più n… -