Vip Master 2023 Milano Marittima: si parte il 21 luglio (Di sabato 18 marzo 2023) Sta per tornare più forte che mail Vip Master 2023 di Milano Marittima. Il torneo di tennis riservato ai vip è organizzato da Mario e Patrick Baldassari e si svolge come da tradizione nella suggestiva location del Circolo Tennis di Milano Marittima. 21 e 22 luglio 2023 le date da mettere in agenda. Divertimento e spettacolo sono assicurati. Le scorse edizioni hanno visto la partecipazione di oltre 100 personaggi celebri dello sport, della cultura, e dello spettacolo che hanno portato negli anni ad un record di 7.000 spettatori nelle due serate. Durante la settimana del Vip Master di Milano Marittima si registra il tutto esaurito nella Riviera Cervese, creando un notevole indotto per ...

