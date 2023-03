Vincenzo Zingaro eccellenza nazionale | il regista teatrale premiato alla Camera dei Deputati

Roma, 18 marzo 2023 È stato consegnato alla Camera dei Deputati aun premio per onorare il trentennale della sua attività di regista, attore, drammaturgo, direttore della Compagnia Castalia e del Teatro Arcobaleno (Centro del Teatro Classico), di ...... forgiata in esclusiva per le eccellenze nazionali, è stata consegnata alla Camera dei Deputati aper onorare il trentennale della sua attività di regista, attore, drammaturgo, ...... al Teatro Arcobaleno di Roma (Centro Stabile del Classico), in occasione del 30esimo anniversario della sua nascita, la Compagnia Castalia - fondata e diretta da, riconosciuta come ...

Vincenzo Zingaro eccellenza nazionale, il regista teatrale premiato ... Tiscali Notizie

E' iniziato nel porto di Brindisi lo sbarco dei 105 migranti recuperati alla nave Life Support di Emergency al largo della Libia, su un fommone di 12 metri in avaria e che imbarcava acqua.