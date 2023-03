Vieri: «Inter andrà in finale di Champions League! Più forte del Benfica» (Di sabato 18 marzo 2023) Bobo Vieri nel corso della diretta su Twitch ha pronosticato addirittura l’Inter in finale di UEFA Champions League dopo aver passato il turno contro Benfica e Napoli. IN finale! – Vieri è sicuro riguardo il percorso dei nerazzurri in Champions League: «Quest’anno abbiamo sei squadre di Serie A ancora in Europa, la Premier League che guadagna 4-5 volte rispetto l’Italia ne ha solamente quattro. La Bundesliga non ha debiti ne hanno solamente due, così come la Liga. Siamo veramente così scarso rispetto gli altri campionati? Sono contento perché come sono messi le nostre italiane abbiamo già vinto. Tutte sono in difficoltà tranne il Napoli. Io la Serie A non la vedo così male. L’Inter è molto più forte del ... Leggi su inter-news (Di sabato 18 marzo 2023) Bobonel corso della diretta su Twitch ha pronosticato addirittura l’indi UEFALeague dopo aver passato il turno controe Napoli. IN! –è sicuro riguardo il percorso dei nerazzurri inLeague: «Quest’anno abbiamo sei squadre di Serie A ancora in Europa, la Premier League che guadagna 4-5 volte rispetto l’Italia ne ha solamente quattro. La Bundesliga non ha debiti ne hanno solamente due, così come la Liga. Siamo veramente così scarso rispetto gli altri campionati? Sono contento perché come sono messi le nostre italiane abbiamo già vinto. Tutte sono in difficoltà tranne il Napoli. Io la Serie A non la vedo così male. L’è molto piùdel ...

