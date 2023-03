VIDEO – Vigilia di Inter-Juventus. Le parole di Inzaghi e Allegri in conferenza | TG Inter-News 18 marzo 2023 (Di sabato 18 marzo 2023) TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato VIDEO, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus non può che essere sulla Vigilia della sfida contro la Juventus, con le probabili scelte di formazione e le conferenze di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Spazio anche ai nerazzurri convocati in nazionale e all’impegno di domani della Primavera contro la Roma. TG IN NERAZZURRO ? Si scalda la Vigilia di Inter-Juventus, che vedrà le due squadre affrontarsi domani a San Siro alle 20.45. A tenere banco sono le parole in ... Leggi su inter-news (Di sabato 18 marzo 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus non può che essere sulladella sfida contro la, con le probabili scelte di formazione e le conferenze di Simonee Massimiliano. Spazio anche ai nerazzurri convocati in nazionale e all’impegno di domani della Primavera contro la Roma. TG IN NERAZZURRO ? Si scalda ladi, che vedrà le due squadre affrontarsi domani a San Siro alle 20.45. A tenere banco sono lein ...

