VIDEO – Inzaghi in conferenza stampa presenta Inter-Juventus

Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Juventus valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023 in conferenza stampa ha presentato la sfida. Ai giornalisti presenti il mister ha parlato dell'importanza di questa sfida, tra le più sentite dai tifosi e non solo. Il tecnico nerazzurro rispetta l'avversario di domani e risponde indirettamente a Massimiliano Allegri per quanto riguarda il secondo posto in classifica. Di seguito la conferenza stampa al completo pubblicata sul canale ufficiale del club.

