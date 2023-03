Video: il difensore dei Wolves Jonny Otto segna il gol del contendente stagionale con un tiro al volo per la prima volta da quasi 30 yard (Di sabato 18 marzo 2023) Abbiamo tradOtto per voi questo articolo: Jonny Otto potrebbe aver appena segnato uno dei gol della stagione per i Wolves. Il portiere del Leeds Illan Meslier ha giocato lo spazzino uscendo presto da questa area per effettuare un passaggio di testa, ma il secondo passaggio del giocatore del Leeds non è stato abbastanza buono poiché la palla è caduta direttamente su Jonny Otto che ha tirato al volo per la prima volta da quasi 30 yard catturando il portiere fuori posizione. Quel gol può ispirare una rimonta? Guarda la ridicola raffica qui sOtto: Jonny CON IL VOLLEY DA WAY OUT! ?: @pavone #MyPLMattina #WOLLEE pic.twitter.com/TE0MRHuNW7 — NBC Sports ... Leggi su justcalcio (Di sabato 18 marzo 2023) Abbiamo tradper voi questo articolo:potrebbe aver appenato uno dei gol della stagione per i. Il portiere del Leeds Illan Meslier ha giocato lo spazzino uscendo presto da questa area per effettuare un passaggio di testa, ma il secondo passaggio del giocatore del Leeds non è stato abbastanza buono poiché la palla è caduta direttamente suche ha tirato alper lada30catturando il portiere fuori posizione. Quel gol può ispirare una rimonta? Guarda la ridicola raffica qui sCON IL VOLLEY DA WAY OUT! ?: @pavone #MyPLMattina #WOLLEE pic.twitter.com/TE0MRHuNW7 — NBC Sports ...

