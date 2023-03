VIDEO Filippo Ganna 2° alla Milano-Sanremo: battuti van Aert e Pogacar in volata! (Di sabato 18 marzo 2023) Un secondo posto che sa di importanza. Filippo Ganna alla Milano-Sanremo 2023 non vince, ma ci va molto vicino. Il corridore italiano, pur superato da Mathieu van der Poel, è riuscito a battere Wout Van Aert e Tadej Pogacar, arrivando secondo nella Classicissima di Primavera. Un risultato che lo proietta in una nuova dimensione e che potrebbe dargli nuove certezze per il futuro. Ecco il VIDEO dell’arrivo sul traguardo di Sanremo, che certifica il secondo posto del corridore della INEOS Grenadiers. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Un secondo posto che sa di importanza.2023 non vince, ma ci va molto vicino. Il corridore italiano, pur superato da Mathieu van der Poel, è riuscito a battere Wout Vane Tadej, arrivando secondo nella Classicissima di Primavera. Un risultato che lo proietta in una nuova dimensione e che potrebbe dargli nuove certezze per il futuro. Ecco ildell’arrivo sul traguardo di, che certifica il secondo posto del corridore della INEOS Grenadiers. Foto: Lapresse

