Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theMilanZone_ : ??????Quarti di finale i pronostici di #Cassano #Milan - Leonard11222171 : RT @infernALE96: Cassano:'Io dico City-Real Madrid e Benfica-Napoli' - Inter_Report : RT @infernALE96: Cassano:'Io dico City-Real Madrid e Benfica-Napoli' - spighettotwc : RT @infernALE96: Cassano:'Io dico City-Real Madrid e Benfica-Napoli' - MarkRossonero7 : RT @infernALE96: Cassano:'Io dico City-Real Madrid e Benfica-Napoli' -

Durante l'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch, Antonioha etto la sua sulle partite delle italiane nelle Coppe, in particolare ...Durante l'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch, Antonioha raccontato un aneddoto inedito della sua carriera. Il 10 ottobre 2007, in ...Per questo chiediamo il ritiro del ddl Calderoli', ha detto Davide Del Re, sindaco didelle Murgie 'Noi siamo per il ritiro del ddl Calderoli che introduce l'autonomia differenziata. Siamo ...

Video, Cassano: "Inter e Roma, grandissimo c... contro Porto e Real Sociedad" Gazzetta

“Nei mesi scorsi – ha concluso il sindaco Papasso – dal Pnrr era arrivato un finanziamento di sei milioni di euro per tre interventi di edilizia scolastica a Sibari e Cassano centro. Ma in precedenza ...Milano, 17 mar. (askanews) - Centinaia di sindaci, provenienti da tutta Italia ma soprattutto dal Meggogiorno, si sono dati appuntamento a Napoli per dire no al ddl Calderoli e all'ipotesi di autonomi ...