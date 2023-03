(Di sabato 18 marzo 2023)laper il big match da giocare domani sera in Serie Ala Juventus (vedi articolo): non una partita qualsiasi e i nerazzurri lo sanno bene. Per il Derby d’Italia bisogna dare il tutto per tutto. Eha voluto pubblicare unche evoca tanti ricordi., domani sera alle ore 20:45, ospiterà a San Siro la Juventus. Non una partita qualsiasi, ma il Derby d’Italia che da sempre viene vissuto dai tifosi nerazzurri e bianconeri in modo diverso. Così allora, alla vigilia del big match, ha volutore lapubblicando su Twitter uncapace di evocare tanti ricordi: «In vista di Inter-Juventus rivediamo i gol più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneTogna : Scandalo e pericolo al Do Dragao: queste le condizioni di tantissimi tifosi dell’#Inter, completamente ammassati, a… - internewsit : VIDEO - L'Inter suona la carica: i gol più belli contro la Juventus! - - giancarlofelic1 : RT @gianlucarossitv: 18.3.2023 Sottostima il #Benfica (quanti bei ricordi giovanili nelle due sillabe di finali questa parola) solo chi non… - InterClubIndia : RT @FcInterNewsit: VIDEO - L'Inter dà la carica in vista del derby d'Italia: 'Le meraviglie accadono' - Inter_DK : RT @FutbolOOC: l’oracolo di Bari Vecchia ha parlato. -

Precedenti- Juve, i numeri del match tra nerazzurri e bianconeri che andrà in scena domani sera a San Siroarriva al Derby d'Italia con il peso dell'ennesima sconfitta patita in trasferta, stavolta a La Spezia. In casa in questo campionato i nerazzurri non hanno ancora mai pareggiato. La Juve è ...Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contorna sulle parole dell'allenatore della Roma, José Mourinho, ...Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match di campionato che andrà in scena domani sera controa San Siro alle 20.45. Il tecnico ha parlato della situazione di classifica e ha fatto un punto sui giocatori disponibili e gli indisponibili dopo il tour de force del mese di marzo. Qui sarà ...