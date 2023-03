Viareggio | Pd | ' volantino intimidatorio a preside | chi ha autorizzato presidio neofascista?'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - “Se c'è un luogo da cui la violenza verbaledeve essere tenuta lontana, è quello dove stanno delle bambine e dei bambini. Invece a Migliarina, nel Comune di, alcuni esponenti di Forza Nuova hanno organizzato un'azione intimidatoria proprio davanti a una scuola dell'infanzia, la ‘Florinda'. Hanno aggredito coi loro volantini e i loro slogan lacolpevole di aver ascoltato il grido di dolore di famiglie senza padre e di aver cercato un modo per non far sentire esclusi i bambini orfani”. Così i deputati Pd Emiliano Fossi e Marco Furfaro denunciano l'aggressione verbale di Forza Nuova davanti alla scuola dell'infanzia Florinda diannunciando un'interrogazione al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "I neofascisti sono liberi di preferire quella che ...