Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2023 ore 19:30

Viabilità DEL 18 MARZO 2023 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA PONTINA RE DIRAMAZIONE Roma SUD SI RALLENTA ANCHE IN INTERNA ALL'ALTEZZA DI VI AAPPIA INTENSO IL TRAFFICO SULLA CASSIA CON CODE TRA L'OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA E SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO CODE IN DIREZIONE Roma SULLA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA ED INFINE DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRomaRE OGGI E DOMANI STOP AI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI; I TRENI SARANNO QUINDI ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. GLI INTERVENTI RIPRENDERANNO, COME DI CONSUETO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, CON ULTIME ...

