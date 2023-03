Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2023 ore 17:30 (Di sabato 18 marzo 2023) Viabilità DEL 18 MARZO 2023 ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A24 Roma-TERAMO DOVE PER UN INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE TRA TORRIMPARTE E VALLE DEL SALTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SEMPRE PER UN INCIDENTE TROVIAMO IL INCOLONNAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LA CASSIA BIS E LA DIRAMAZIONE Roma NORD MENTRE IN ESTERNA SI INCONTRANO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD INTENSO IL TRAFFICO SULLA CASSIA CON CODE TRA LA GOIUSTINIANA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI INCONTRANO POI E DEI RALLENTAMENTI IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FRATTOCCHIEE SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO DA FEDERICO DI LERNIA E ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 marzo 2023)DEL 18 MARZOORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A24-TERAMO DOVE PER UN INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE TRA TORRIMPARTE E VALLE DEL SALTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SEMPRE PER UN INCIDENTE TROVIAMO IL INCOLONNAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LA CASSIA BIS E LA DIRAMAZIONENORD MENTRE IN ESTERNA SI INCONTRANO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD INTENSO IL TRAFFICO SULLA CASSIA CON CODE TRA LA GOIUSTINIANA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI INCONTRANO POI E DEI RALLENTAMENTI IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FRATTOCCHIEE SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO DA FEDERICO DI LERNIA E ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : Domani mattina la #maratonadiroma: strade chiuse, linee bus sospese e deviate: ecco come cambia la viabilità - Bebuzzzzzz : la viabilità dei mezzi a Roma un incubo - infoitsport : Maratona e derby Lazio-Roma, le modifiche alla viabilità e il piano trasporti per domenica 19 marzo - Aquila6811 : RT @rep_roma: La metro C arriva in piazza Venezia, i cantieri dureranno 10 anni. Ecco come cambia la viabilità [aggiornamento delle 14:36]… - liviofiorillo : RT @rep_roma: Maratona e derby Lazio-Roma, le modifiche alla viabilità e il piano trasporti per domenica 19 marzo -