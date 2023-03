Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2023 ore 16:30 (Di sabato 18 marzo 2023) Viabilità DEL 18 MARZO 2023 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, SI SEGNALANO SOLAMENTE DEI BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA A24 IN CARREGGIATA INTERNA E ALL’ALTEZZA DI VIA APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA PIU INTENSO IL TRAFFICO SULLA CASSIA TRA LA GOIUSTINIANA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI INCONTRANO POI E DEI RALLENTAMENTI IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di sabato 18 marzo 2023)DEL 18 MARZOORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, SI SEGNALANO SOLAMENTE DEI BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA A24 IN CARREGGIATA INTERNA E ALL’ALTEZZA DI VIA APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA PIU INTENSO IL TRAFFICO SULLA CASSIA TRA LA GOIUSTINIANA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI INCONTRANO POI E DEI RALLENTAMENTI IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral

