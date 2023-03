Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2023 ore 15:30 (Di sabato 18 marzo 2023) Viabilità DEL 18 MARZO 2023 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, SI SEGNALANO SOLAMENTE DEI BREVI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DA CASTEL RomaNO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR SI INCONTRANO E DEI RALLENTAMENTI IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO ED INFINE DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRomaRE OGGI E DOMANI STOP AI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI; I TRENI SARANNO QUINDI ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. GLI INTERVENTI RIPRENDERANNO, COME DI CONSUETO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 marzo 2023)DEL 18 MARZOORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, SI SEGNALANO SOLAMENTE DEI BREVI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DA CASTELNO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR SI INCONTRANO E DEI RALLENTAMENTI IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO ED INFINE DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE OGGI E DOMANI STOP AI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI; I TRENI SARANNO QUINDI ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. GLI INTERVENTI RIPRENDERANNO, COME DI CONSUETO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO ...

