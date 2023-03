Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2023 ore 13:30 (Di sabato 18 marzo 2023) Viabilità DEL 18 MARZO ORE 13.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. ANDIAMO A SUD DELLA CAPITALE FILE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. SEMPRE IN DIREZIONE DEL LITORALE TROVIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI OSTIA ANTICA. ED INFINE DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRomaRE OGGI E DOMANI STOP AI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI; I TRENI SARANNO QUINDI ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. GLI INTERVENTI RIPRENDERANNO, COME DI CONSUETO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, CON ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 marzo 2023)DEL 18 MARZO ORE 13.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA, IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. ANDIAMO A SUD DELLA CAPITALE FILE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. SEMPRE IN DIREZIONE DEL LITORALE TROVIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI OSTIA ANTICA. ED INFINE DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE OGGI E DOMANI STOP AI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI; I TRENI SARANNO QUINDI ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. GLI INTERVENTI RIPRENDERANNO, COME DI CONSUETO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, CON ...

