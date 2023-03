Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 marzo 2023)DEL 18 MARZO ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA; IN ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA. E INTANTO SI STA INTENSIFICANDO IL TRAFFICO IN DIREZIONE DEL LITORALENO, IN PARTICOLARE ABBIAMO CODE: SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO E PIÙ AVANTI NEI PRESSI DI SANTA MARINELLA POI SULLA VIA DEL MARE TRA DRAGONA E OSTIA ANTICA E SULLA NETTUNENSE TRA LAVINIO E ANZIO. TRAFFICO INTENSO ANCHE NELLA ZONA DEI CASTELLINI, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO: SULLA VIA APPIA SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E CASTEL GANDOLFO IN DIREZIONE DI ALBANO; MENTRE SULLA VIA DEI ...