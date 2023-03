Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 marzo 2023)DEL 18 MARZO ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E A24TERAMO. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. IN VIA APPIA INCOLONNAMENTI TRA CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE VERSO ALBANO. SULLA NETTUNENSE IL TRAFFICO PROCEDE A RILENTO NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, PER UN VEICOLO IN PANNE SI STA IN FILA TRA CASTEL DI DECIMA E MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI LATINA. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral