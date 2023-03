Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 marzo 2023)DEL 18 MARZO ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E A24TERAMO. E A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE, SULLA PONTINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASTELNO E POMEZIA VERSO LATINA. ALTRO INCIDENTE AD ARDEA IN VIA LAURENTINA, CODE NEI PRESSI DI VIA CASTAGNETTA NELLE DUE DIREZIONI. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral