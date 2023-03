Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 marzo 2023)DEL 18 MARZO ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA. PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA NOMENTANA NEI PRESSI DI TOR LUPARA E SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA, IL TUTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO GLI INTERVENTI DI POTATURA SULLA SEDE TRAMVIARIA DI VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA ERASMO GATTAMELATA. FINO ALLE 12, I TRAM 5, 14 E 19 SARANNO PARZIALMENTE INTERROTTI E SOSTITUITI DA BUS NAVETTA. INFINE, SONO SCATTATE LE PRIME CHIUSURE IN VIA DEI FORI IMPERIALI TRA LARGO CORRADO RICCI E PIAZZA VENEZIA PER CONSENTIRE GLI ...