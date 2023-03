Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 marzo 2023)DEL 18 MARZO ORE 8.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO AL MOMENTO SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. VEDIAMO ALLORA LE ALTRE NOTIZIE SONO INIZIATI ALLE 8 I LAVORI DI POTATURA SULLA SEDE TRAMVIARIA DI VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA ERASMO GATTAMELATA. FINO ALLE 12, I TRAM 5, 14 E 19 SARANNO PARZIALMENTE INTERROTTI E SOSTITUITI DA BUS NAVETTA. TUTTI I DETTAGLI IN MERITO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.È PRONTA A OSPITARE LA 28^ EDIZIONE DELLA MARATONA INTERNAZIONALE, IN PROGRAMMA DOMANI, DOMENICA 19 MARZO, DALLE 8 ALLE 15. PER CONSENTIRE L’ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO, GIÀ DALLE 9 DI QUESTA MATTINA SCATTERANNO LE PRIME CHIUSURE IN VIA DEI FORI ...