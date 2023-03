Viabilità Roma Regione Lazio del 18-03-2023 ore 07:30 (Di sabato 18 marzo 2023) Viabilità DEL 18 MARZO ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. PRUDENZA, TUTTAVIA, PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE Roma PER LA PRESENZA DI NEBBIA A BANCHI TRA CHIUSI E ATTIGLIANO; VISIBILITÀ A 150 METRI. UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRomaRE OGGI E DOMANI STOP AI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI; I TRENI SARANNO QUINDI ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. GLI INTERVENTI RIPRENDERANNO, COME DI CONSUETO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E PORTA SAN PAOLO ALLE ORE 21. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di sabato 18 marzo 2023)DEL 18 MARZO ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. PRUDENZA, TUTTAVIA, PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZEPER LA PRESENZA DI NEBBIA A BANCHI TRA CHIUSI E ATTIGLIANO; VISIBILITÀ A 150 METRI. UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE OGGI E DOMANI STOP AI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI; I TRENI SARANNO QUINDI ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. GLI INTERVENTI RIPRENDERANNO, COME DI CONSUETO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E PORTA SAN PAOLO ALLE ORE 21. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giorgiolecis : Cagliari. Ci vorrà un po' di pazienza ma alla fine dei lavori, il centro di Cagliari avrà une veste tutta nuova e s… - Gardenia_Bianca : Quindi domenica a Roma maratona e derby. Una rosea prospettiva per la viabilità, insomma. - infoiteconomia : Termovalizzatore Roma, Rocca: “Piano interessante del Comune su viabilità Ardeatina” - CorriereCitta : Derby Lazio Roma domenica 19 marzo 2023: strade chiuse e come cambia la viabilità - LinaVadal : RT @romatoday: Derby Lazio-Roma: modifiche alla viabilità per la stracittadina. Il piano trasporti -