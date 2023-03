Via del Mare | scontro tra tre auto | file chilometriche verso Ostia

(Di sabato 18 marzo 2023) Un “semplice” tamponamento. Ma a catena, tra tre, sulla via del, in direzione, di sabato mattina. Le conseguenze, come si potrà immaginare, non sono delle migliori.in direzione della località balneare el’aeroporto di Fiumicino. Loè avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 18 marzo, intorno alle 12:30, poco dopo Dragona. Ma il sinistro, malgrado la lieve entità, visto che ha coinvolto tre vetture sull’unica corsia di marcia, ha provocato il caos. Le altrediretteill’aeroporto sono rimaste inizialmente ferme – con sorpassi delle vetture incidentate solo quando possibile. Si era infatti in attesa dell’arrivo di una pattuglia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Al via l'iter che darà vita a una rivoluzione fiscale che l'Italia attende da 50 anni. Una riforma che mira a ridur… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Ricatti, menzogne e cialtroneria: il verminaio della banda Speranza ??? La Lagarde sembra lì per… - petergomezblog : “La ‘Ndrangheta nel cantiere per la nuova Pediatria di Padova”: interdittiva antimafia per l’azienda della parente… - calalaruta : RT @serebellardinel: A #Giambruno, compagno di #Meloni la gestione di un talk politico su #Rete4! E non è finita: a coordinare il programma… - MarioGuglielmi : RT @LucaBizzarri: La vera fotografia del paese sta nel fatto che i nostri intellettuali scrivano “vernice lavabile” convinti che voglia dir… -

... "praticabile per evitare le tragedie e i pericoli legati al traffico di essere umani", ai ... "Non sono un manipolatore" Caso Sloane avenue, le carteVaticano sul palazzo di Londra: "Così ci ......riguarderebbe la condivisionesocial di alcuni messaggi e contenuti di incitazione alla violenza da parte di Trump, i quali avrebbero contribuito ad entusiasmare i rivoltosi. La risposta...Il presidente della Camera Lorenzo FontanaTwitter ha rivolto 'una preghiera per le vittimeCovid - 19. Un pensiero commosso alle loro famiglie, in particolare a quante non hanno potuto ...

Solo sei nazioni al via del team event (Andorra compresa): Italia subito fuori, vince la Norvegia Davide Marta

di nuovo la zona del Flaminio, Belle Arti, via Ripetta, piazza del Popolo, piazza di Spagna-Trinità dei Monti, via del Tritone, via del Corso, la zona di piazza Navona, dove la presenza di turisti è ...Non c'è persona, non solo in Italia, che non leghi il martirio di Bergamo alle immagini dei camion dell'esercito che la sera del 18 marzo, tre anni fa, si incolonnarono lungo via Borgo Palazzo per ...