“Vi dico due cose”. Squalificato dal GF Vip, Daniele esce dalla casa e sgancia la bomba (Di sabato 18 marzo 2023) Daniele Dal Moro, la decisione definitiva. Dopo tanti avvertimenti arriva l’ennnesima squalifica di uno dei concorrenti: “Ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”. L’ex UeD è stato costretto ad abbandonare la casa del GF Vip 7 proprio in una fase decisiva, quella che tra non molto porterà alla proclamazione della vincitrice o vincitore ufficiali del reality show di Alfonso Signorini. Daniele Dal Moro Squalificato dal GF Vip 7. Tanti gli avvertimenti e alla fine la sorte che ha toccato Edoardo Donnamaria non poteva che essere uguale a quella di Daniele, costretto ad abbandonare il game a pochi passi dalla finale. Diversi confronti accesi con Oriana Marzoli avrebbero portato la produzione a sollecitare il concorrente alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 marzo 2023)Dal Moro, la decisione definitiva. Dopo tanti avvertimenti arriva l’ennnesima squalifica di uno dei concorrenti: “Ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”. L’ex UeD è stato costretto ad abbandonare ladel GF Vip 7 proprio in una fase decisiva, quella che tra non molto porterà alla proclamazione della vincitrice o vincitore ufficiali del reality show di Alfonso Signorini.Dal Morodal GF Vip 7. Tanti gli avvertimenti e alla fine la sorte che ha toccato Edoardo Donnamaria non poteva che essere uguale a quella di, costretto ad abbandonare il game a pochi passifinale. Diversi confronti accesi con Oriana Marzoli avrebbero portato la produzione a sollecitare il concorrente alla ...

