Vettori-Dolidze oggi | MMA | orario | dove vederlo in tv | programma | streaming

(Di sabato 18 marzo 2023)sabato 18 marzo (alle ore 22.00 italiane) Marvinaffronterà Romansull’ottagono della O2 Arena di Londra (Gran Bretagna). Il ribattezzato The Italian Dream dovrà vedersela con il rognoso georgiano nel match dei pesi medi che aprirà la card principale di UFC 286, evento organizzato dalla più importante promotion al mondo per quanto riguarda la MMA (arti marziali miste). Il fighter trentino tornerà in scena dopo aver perso malamente a settembre contro Robert Whittaker a Parigi. Marvin Vettor è scivolato al quarto posto del ranking UFC, alle spalle di Alex Pereira (nuovo Campione del Mondo), Israel Adesanya (che ha perso la cintura contro il brasiliano), Robert Whittaker e Jared Cannonier. Se Marvinsse vincere, allora potrebbe poi ambire a un incontro con un rivale più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alexdandi : Marvin Vettori e Roman Dolidze, faccia a faccia al weigh-in di UFC 286 - telefoninonet : UFC 286: come vedere Vettori vs Dolidze in diretta streaming - KombatnetItalia : MARVIN VETTORI VS ROMAN DOLIDZE A UFC 286: DOVE E QUANDO VEDERE IL MATCH Marvin Vettori torna nell'ottagono alla… - Gazzetta_it : Vettori, riecco Dolidze: nel mirino la sfida mondiale #Mma - NateLatshaw : 7/ Professional #MMA & #UFC career comparison for: Marvin Vettori vs Roman Dolidze #UFC286 -

In diretta Alla O2 Arena di Londra, nella serata dell'atto III tra Usman ed Edwards, il match traaprirà Ufc 286 (visibile in diretta su Dazn, sabato 18 marzo alle ore 22). Di ...PROGRAMMA UFC 286 - SABATO 18 MARZO Dalle 22:00 (orario italiano), Marvinvs Roman(pesi medi) A seguire, Jennifer Maia vs. Casey O'Neill (pesi mosca femminili) A seguire, Gunnar ...Il match, valido per l'evento UFC, si disputerà sabato 18 marzo non prima delle 22.00 nell'O2 Arena di Londra. The Italian Dream vanta uno score di 18 successi e 6 sconfitte e ...

Vettori riparte da Dolidze: nel mirino la sfida mondiale La Gazzetta dello Sport

Oggi sabato 18 marzo (alle ore 22.00 italiane) Marvin Vettori affronterà Roman Dolidze sull’ottagono della O2 Arena di Londra (Gran Bretagna). Il ribattezzato The Italian Dream dovrà vedersela con il ...Marvin Vettori combatterà contro Roman Dolidze domani sera alle 22 in diretta da Londra: ecco tutte le informazioni per vedere il match in streaming al miglior prezzo.