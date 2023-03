Vetrine spaccate e scritte minatorie | il corteo degli antagonisti devasta Milano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LisaPesce77 : @La_manina__ @faustojack Gli stessi che pagano le auto e le vetrine spaccate a Torino dai sostenitori di Cospito - _Biscot_ : Le ultime parole famose di Giovanni Di Lorenzo prima di ritrovarsi la città distrutta dalla furia violenta degli ho… - rep_torino : Spaccate in centro a Torino: preso il clochard che con un tombino ha infranto quattro vetrine in una settimana [di… - STEVE_241 : @murarogol @Felyorfelix Vedasi vetrine spaccate a Torino - AntoineEgoist : Sicuramente non vi saranno auto danneggiate, vetrine spaccate e assalti ai bancomat. Le recenti manifestazioni dell… -

Ieri era toccato a un bar della zona di via Santissima Mediatrice, a Villa Tasca, essere presa di mira da ladri che hanno utilizzato la stessa tecnica Tags:Finora Borgo San Paolo non aveva registrato grandi furti e, al contrario di altre zone, come Cit Turin , colpita solo poche settimane fa, ma anche Nizza Millefonti e Borgo Filadelfia, solo ...Finora Borgo San Paolo non aveva registrato grandi furti e, al contrario di altre zone, come Cit Turin , colpita solo poche settimane fa, ma anche Nizza Millefonti e Borgo Filadelfia, solo ...

Vetrine spaccate e scritte minatorie: il corteo degli antagonisti ... ilGiornale.it

Una vetrina della filiale Bper di via Leoncavallo è stata infranta e vandalizzata con varie scritte in memoria dello stesso Dax e di Fausto e Iaio. Non solo: ma per tutto il percorso da piazzale ...Una o più persone hanno spaccato i vetri delle auto per trovare qualcosa al loro interno da portare via. Da una delle auto sono stati presi degli occhiali da sole e dei caricatori portatili per ...