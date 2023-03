Vertenza Asidep | il Pd | si sta lavorando per una soluzione che elimini la precarietà

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Esprimiamo vicinanza ai lavoratori dell’che in queste settimane hanno dato vita ad una forma di protesta pacifica per tenere alta l’attenzione su di unadelicata, complessa e che fa riferimento ad uno degli asset più strategici per lo sviluppo del nostro territorio. Comprendiamo la difficoltà in cui ormai da troppo tempo si ritrovano i 58 dipendenti della società e le loro famiglie. Ecco perché è necessario profondere ogni sforzo possibile per individuare unapraticabile e che metta in sicurezza le professionalità e le indiscutibili competenze che in questi anni sono state impiegate nel settore della depurazione industriale in provincia di Avellino”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Federazione Provinciale del Partito Democratico d’Irpinia. “Il compito della politica – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Vertenza Asidep, dal Pd vicinanza ai dipendenti: 'Si lavora per una soluzione' #Avellino - ottopagine : Vertenza Asidep, Fismic: 'Partito democratico al bivio' #Avellino -

Avellino . 'Esprimiamo vicinanza ai lavoratori dell'che in queste settimane hanno dato vita ad una forma di protesta pacifica per tenere alta l'attenzione su di unadelicata, complessa e che fa riferimento ad uno degli asset più ...Difendere i poteri forti in Irpinia o stare dalla parte di 58 lavoratori diche stanno per essere licenziati Questa mattina una delegazione unitaria di lavoratoriguidati dal ...LRiesplode ladegli addetti impegnati nel comparto della depurazione. I lavoratori dell'hanno bloccato la sede di Pianodardine del consorzio per lo sviluppo industriale per sollecitare una soluzione ...

Vertenza Asidep, Zaolino: "Ci batteremo per raggiungere un accordo" AvellinoToday

Ecco perché metteremo in campo ogni sforzo possibile per contribuire ad individuare una soluzione che metta fine a questa vertenza che, a vicende alterne, si trascina ormai da troppi anni. Siamo certi ...Avellino – “Esprimiamo vicinanza ai lavoratori dell’Asidep che in queste settimane hanno dato vita ad una forma di protesta pacifica per tenere alta l’attenzione su di una vertenza delicata, complessa ...