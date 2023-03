Verstappen torna sulla terra, con Leclerc dalle retrovie. Perez si prende la scena con una Red Bull comunque imprendibile (Di sabato 18 marzo 2023) La prima vera grande sorpresa del Mondiale 2023 di F1 arriva dalle qualifiche in Arabia Saudita, dove Max Verstappen torna sulla terra e, seppur velocissimo e sempre due spanne davanti agli altri, fa i conti con i problemi di affidabilità, quelli che hanno attanagliato la Ferrari di Leclerc in Bahrain. Problemi dalle parte del cambio per il due volte campione nonché iridato in carica, che da una pole quasi certa si ritrova a dover fare i conti invece con una tremenda ottava fila difficile da digerire. Ma non ha altra scelta super Max, dovrà rimontare e ha passo e macchina per farlo. Per chiunque si parlerebbe di obiettivo quinto sesto posto per chi parte dalla P15, per lui no: può puntare comunque al podio, persino alla vittoria, per la quale però il ... Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) La prima vera grande sorpresa del Mondiale 2023 di F1 arrivaqualifiche in Arabia Saudita, dove Maxe, seppur velocissimo e sempre due spanne davanti agli altri, fa i conti con i problemi di affidabilità, quelli che hanno attanagliato la Ferrari diin Bahrain. Problemiparte del cambio per il due volte campione nonché iridato in carica, che da una pole quasi certa si ritrova a dover fare i conti invece con una tremenda ottava fila difficile da digerire. Ma non ha altra scelta super Max, dovrà rimontare e ha passo e macchina per farlo. Per chiunque si parlerebbe di obiettivo quinto sesto posto per chi parte dalla P15, per lui no: può puntareal podio, persino alla vittoria, per la quale però il ...

