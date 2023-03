Veronica Fedolfi | il davanzale è in bella mostra | ” Che dea”

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 18 marzo 2023)si rilassa in una spa e il bikini che indossa non riesce a contenere le sue forme molto generose per la gioia dei fan. Le spa sono diventate una grande passione per tutte le giovani modelle che si stanno imponendo nel mondo di Instagram. Indubbiamentesi sta dindo eccellente nell’evidenziare il proprio corpo anche in questi luoghi di relax, come ha fatto di recente.(Fonte: Instagram)La meravigliosa bionda si è ritrovata nel lussuosissimo “Lefay Resort”, una spa a Gargnano nella parte bresciana del Lago di Garda, ma nel relax non dimentica i follower. La ragazza infatti era ormai pronta a tuffarsi nella piscina riscaldata che si trovava all’interno della struttura ed era già in bikini. Con un bellissimo e ...