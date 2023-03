Verissimo | tra gli ospiti del weekend Pio e Amedeo | Bobby Solo e Cristina Scuccia

(Di sabato 18 marzo 2023), sabato 18 e domenica 19 marzo tra glidi Silvia Toffanin ci sono Pio ee Müjgan Hekimoglu della serie Terra amara Sabato 18 e domenica 19 marzo 2023, alle ore 16.30, su Canale 5, appuntamento concondotto come di consueto da Silvia Toffanin. Sabato al’ironia irriverente e irresistibile di Pio e, dal 24 marzo su Canale 5 con la seconda edizione del loro show Felicissima sera. Silvia Toffanin accoglie per la prima volta Melike Ipek Yalova, l’attrice turca che interpreta la dottoressa Müjgan Hekimoglu nella serie Terra amara, E ancora, il campione di salto in lungo Andrew Howe in compagnia della mamma René, Veronica Maya e la storia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rvotebannate : @ale_taia @Idonotcombdolls @ItsDuivel Verissimo, in questo momento tra Putin e te sceglierei tutta la vita il primo… - MediasetTgcom24 : 'Verissimo', tra gli ospiti Pio e Amedeo e Cristina Scuccia, che presenta il suo nuovo brano in esclusiva… - MusicTvOfficial : Doppio appuntamento del weekend con #Verissimo, tra gli ospiti: - 18/3 @piodantini e @amedeogrieco,… - alzastovolume : Io invece quest'anno sento meno la malinconia perché é stata talmente una edizione pesante lunga e tossica che la f… - FcaPitti : RT @Fred39053770: Verissimo!.Troppo tempo,ma il problema è enorme per le tensioni sociali che si creano e per gli enormi costi per mantener… -

A tal propositogli ospiti didi sabato 18 e domenica 19 marzo ci sarà anche Melike Ipek Yalova per la prima volta in trasmissione. Si tratta, in particolare, della dottoressa Mujgan ...E comunque io,pochi giorni, compio 45 anni", ha detto la Seredova, spegnerà le candeline il ... ma forse non ero convinta poi fino in fondo aveva rivelato a. Non me lo aspettavo, ...... al via il serale SU CANALE 5 Fotogallery - '', ecco gli ospiti del doppio appuntamento ...cui Radio Italia, RDS, RTL 102.5, Radio Zeta, il gruppo Radio Mediaset (composto da R101, Radio ...

Verissimo: tra gli ospiti del 18 marzo una star di Terra Amara Libero Magazine

Tra gli obiettivi dell’accordo ... della partecipazione associativa e dell’importanza dei giovani come agenti di vero cambiamento. Su questo Agesci e Croce Rossa stringono oggi un’alleanza davvero ...Poiché si tratta di una partita di giro tra contribuenti, è chiaro che non ha mai scaldato ... viene presentata come la vera soluzione ai problemi dell’Irpef ma si tratta di una minestra riscaldata, e ...