Vera Gemma | “Nella mia famiglia era proibito ingrassare | era meglio l’eroina”

(Di sabato 18 marzo 2023) Essere figlia d’arte può non essere semplice perché comporta la necessità di sottoporsi a continue pressioni e confronti a cui non è sempre facile resistere, a maggior ragione se si decide di fare lo stesso lavoro di un genitore. Questo è quello che ha avuto modo di percepire in prima persona anche, una delle figlie di Giuliano, che ha ereditato da lui la passione per il cinema. La donna non ha mai amato agire per conformarsi a uno stereotipo, ma nonostante questo non ha timore di ammettere quanto cresceresuanon sia stato semplice. L’artista ha voluto sottolineare quanto l’estetica fosse fondamentale per i suoi genitori, al punto tale da metterla al di sopra rispetto ad altri valori. “Per i miei genitori la bellezza era unae propria ossessione, era ...

Uscirà nelle sale il 23 marzo '', il film in cui, figlia dell'attore Giuliano, racconta la sua vita. Per lei è stata dura avere un padre ingombrante e bello come Giuliano.è cresciuta in una famiglia nella quale, fin da ... L'incontro con Tizza Covi esi è tenuto al Cinema Farnese mercoledì 15 marzo. La co - regista (con Rainer Frimmel) e la protagonista dihanno raccontato la storia del film, come è stato scritto, come è stato ...

Ho sempre avuto problemi ad accettarmi, ma sempre con assoluta verità». Il film di Vera Gemma nelle sale cinematografiche Poi, sul suo film racconta: «In fondo in questo film ‘recito’ la parte di me ...Uscirà nelle sale il 23 marzo "Vera", il film in cui Vera Gemma, figlia dell'attore Giuliano Gemma, racconta la sua vita. Per lei è stata dura avere un padre ingombrante e bello come Giuliano. Vera è ...