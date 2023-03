(Di sabato 18 marzo 2023) Giorgioha presentato il match di domani del campionato di Serie A tra Napoli e Torino. Ecco le sue dichiarazioni Giorgioha presentato a Tuttosport il match di domani del campionato di Serie A tra Napoli e Torino. TORINO – «Di impossibile non c’è nulla, ma molto difficile sicuramente sì. Se la squadra di Spalletti si presenterà sui suoi soliti standard ci sarà poco da fare, ma questo vale per chiunque, in Italia.tra glipiùinin. Molto dipenderà dall’atteggiamento di Juric. Il problema è che se vai ad attaccare alto il Napoli rischi di non prenderlo, ma se lo aspetti a metà campo ti fa male…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Venturin: «Kvaratskhelia e Osimhen sono tra gli attaccanti più forti in assoluto in Europa»

