Vantaggio Napoli, ma attenzione: Theo e Leao possono far saltare i pronostici (Di sabato 18 marzo 2023) Corriere dello Sport – . Fabio Capello, ha rilasciato un’intervista per il quotidiano, parlando … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 18 marzo 2023) Corriere dello Sport – . Fabio Capello, ha rilasciato un’intervista per il quotidiano, parlando … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danyfala7 : RT @davi98naples: Ma il discorso del DNA europeo del Milan che ha vinto 7 Champions e per questo motivo parte in vantaggio rispetto al Napo… - viperabloh : RT @davi98naples: Ma il discorso del DNA europeo del Milan che ha vinto 7 Champions e per questo motivo parte in vantaggio rispetto al Napo… - pask57 : @tuttonapoli Si tutto vero .. però non conta ne il blasone ne i punti di vantaggio in campionato conta la voglia di… - LucaHoganC : RT @Chiariello_CS: Il Napoli ha il piccolo vantaggio di giocare il ritorno in casa col Milan ai quarti. Dovesse passare, il Napoli giochere… - malyyd126 : RT @davi98naples: Ma il discorso del DNA europeo del Milan che ha vinto 7 Champions e per questo motivo parte in vantaggio rispetto al Napo… -