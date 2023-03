Van der Poel vince la Milano-Sanremo 2023

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 18 marzo 2023) Prima affermazione in carriera nella classicissima per Mathieu Van derchela, giunta alla 114esima edizione. Decisiva per il corridore olandese lo strappo sulla salita del Poggio che gli ha consentito di andare in fuga a 5km dal termine bruciando Ganna e Van Aert che completano il podio. MATHIEU : COSA È ACCADUTO Dopo due Giri delle Fiandre, l’olandese della Alpecin-Deceuninck si prende anche la Grande Classica del ciclismo italiano. Dopo una partenza tranquilla, si staccano nove uomini: Tonelli, Zoccarato, Maestri, Rivi, Riabushenko, Charrin, Abreha, Maas e Balmer che guadagnano però solo 3’20”, consentendo al plotone di controllare il loro andamento. A circa 30 km dall’arrivo, si verificano le prime cadute, una delle quali mette fuori gioco Sam Bennett. Nel ...