Van der Poel vince la 114^ Milano-Sanremo, Ganna secondo (Di sabato 18 marzo 2023) Sanremo (ITALPRESS) – Mathieu Van der Poel ha conquistato la 114esima edizione della Milano-Sanremo, la prima classica ‘monumentò della stagione 2023. Sul tradizionale traguardo di via Roma, dopo 294 chilometri di una corsa partita da Abbiategrasso, il fuoriclase olandese del team Alpecin-Deceuninck, vincitore in carriera anche di due Giri delle Fiandre, ha preceduto di una manciata di secondi l'italiano Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers), secondo. Completa il podio il belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma), terzo, appena davanti ad un altro favorito della vigilia, lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). “Era una delle corse che volevo vincere a tutti i costi, sapevo che avrei dovuto essere al massimo per riuscirci”, ha commentato a caldo Van der Poel, ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 marzo 2023)(ITALPRESS) – Mathieu Van derha conquistato la 114esima edizione della, la prima classica ‘monumentò della stagione 2023. Sul tradizionale traguardo di via Roma, dopo 294 chilometri di una corsa partita da Abbiategrasso, il fuoriclase olandese del team Alpecin-Deceuninck, vincitore in carriera anche di due Giri delle Fiandre, ha preceduto di una manciata di secondi l'italiano Filippo(Ineos-Grenadiers),. Completa il podio il belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma), terzo, appena davanti ad un altro favorito della vigilia, lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). “Era una delle corse che volevore a tutti i costi, sapevo che avrei dovuto essere al massimo per riuscirci”, ha commentato a caldo Van der, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Milano-Sanremo: immenso Van der Poel, la Classicissima è sua. Secondo Ganna - JamesLucasIT : “Poiché i giaguari sono difficili da vedere in natura, è quasi impossibile riprendere l’immagine di uno che caccia… - Eurosport_IT : Che Ganna. Che MVDP. Che Finale??????????? #EurosportCICLISMO | #MilanoSanremo - Marco72435336 : @salvaasr @marcocastro2906 Non sono sicuro che la multidisciplinarietà abbia solo effetti positivi... Pidcock, Van… - Roby02081 : RT @destefanoaless: Van Der Poel primo su via Roma @GannaFilippo sei una forza della natura non lo dimenticare mai sei immenso un giorno la… -