(Di sabato 18 marzo 2023) Mentre l’area della sinistra che si appresta a scendere in piazza a Milano con le associazioni Lgbt si arrampica sugli specchi per eludere il tema dell’in, un promemoria arriva da Stefano, ex viceministro e parlamentare Pd di lungo corso, ultimamente vicino al M5s. La sinistra deve impegnarsi per far diventare l’in«reato universale», ha scritto sui suoi social, postando a corredo un articolo di Antonioche già nel 1918 affrontava il tema della «dia ricche signore».Pd e M5s: «L’indeve essere reato universale» Per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mara_carfagna : In Italia la maternità surrogata è reato e non c'è alcuna offensiva per aprire le porte all'utero in affitto. È qui… - ProVitaFamiglia : In questi giorni è esploso un caso politico sull''omogenitorialità' e l'utero in affitto. @M_Rachele a 'Controcorre… - repubblica : Forum Famiglie, la ministra Roccella: 'I figli dei gay? In Italia già tutelati. Il problema è l'utero in affitto' [… - SecolodItalia1 : Utero in affitto, Fassina striglia Pd e M5s e cita Gramsci contro “la vendita delle ovaie di fanciulle povere”… - Alessandro_B94 : @HuffPostItalia Estrema destra ed estrema sinistra alla fine sono 2 facce della stessa medaglia, illiberali, oscura… -

... non trova di meglio da fare che chiedersi perché non manifesteremo contro l'in. È molto semplice: perché la questione della maternità surrogata non è sul tavolo'. Così la deputata M5S ...... in un'intervista alla Stampa ha dichiarato: 'Le manifestazioni vanno benissimo, ma vorremmo vedere qualcuno manifestare anche contro il mercato transnazionale dell'ine dei bambini . ...'La sinistra coerente con le sue radici umaniste si dovrebbe impegnare per approvare il certificato europeo di filiazione e, al tempo stesso, per far diventare reato universale l'di una madre e la vendita del suo 'prodotto'. Invito ad una riflessione il MoVimento 5 Stelle e il Partito Democratico'. È quanto scrive Stefano Fassina, presidente dell'Associazione Patria e ...

Roccella: “Perché non manifestano anche contro l’utero in affitto” La Stampa

Dicendosi contraria in ogni modo “all’utero in affitto”, la ministra ha rivendicato la sentenza della Cassazione. Interpellata sull’ipotesi di un fronte comune dei sindaci per opporsi al blocco delle ..."La sinistra coerente con le sue radici umaniste si dovrebbe impegnare per approvare il certificato europeo di filiazione e, al tempo stesso, per far diventare reato universale l'affitto di una madre ...