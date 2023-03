Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Wyoming è il primo stato americano a vietare le pillole abortive. Chi 'prescrive, dispensa, distribuisce, vende… - Dom_ross1 : RT @OttobreInfo: 'Il Wyoming diventa il primo stato statunitense a vietare la pillola abortiva' Gli USA, inferno sulla terra. - fisco24_info : Usa: Wyoming vieta per primo le pillole abortive: 'Donne non saranno perseguite'. Fino a 6 mesi per chi prescrive - news_mondo_h24 : Usa, il Wyoming introduce il divieto alla pillola abortiva - Rosyfree74 : RT @OttobreInfo: 'Il Wyoming diventa il primo stato statunitense a vietare la pillola abortiva' Gli USA, inferno sulla terra. -

... afferma la nuova legge firmata dal governatore repubblicano del, Mark Gordon, dopo che era stata approvata dai legislatori statali all'inizio del mese. .Il governatore del, Mark Gordon, ha dato il via libera a una legge che vieterà l'uso delle pillole abortive, rendendo così lo Stato il primo ina porre il veto su questi farmaci. Il politico repubblicano ha ...AGI - Il governatore delMark Gordon ha dato il via libera a una legge che vieterà l'uso delle pillole abortive, rendendo lo Stato il primo nel Paese a porre il veto su questi farmaci. Il politico repubblicano ha ...

Il Wyoming è il primo stato Usa a vietare la pillola abortiva Tiscali Notizie

Il Wyoming è il primo Stato americano a vietare le pillole abortive, riferiscono i media americani. Coloro che "prescrivono, dispensano, distribuiscono, vendono o usano qualsiasi farmaco allo scopo di ...