Usa | Trump | “Martedì mi arresteranno | riprendiamoci il Paese”

(Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donaldprevede di essere arrestatoe lo fa citando quelle che definisce ”fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan”. Una previsione alla quale, sul social Truth che ha creato come alternativa a Twitter,fa seguire un appello: ”Manifestiamo,il”. Il caso a cui fa riferimento, e per il quale scrive ”miquesto”, è quello relativo al presunto pagamento di 130mila dollari all’ex pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio sulla loro passata relazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

Citando una "fuga di notizie" dall'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, ha scritto un messaggio tutto in maiuscolo sulla piattaforma Truth Social: "Il principale candidato ... Stangata per i super redditi: Biden fa la patrimoniale Il tycoon intanto è tornato su Facebook ... è ufficialmente candidato alle presidenziali del 2024.

Manifestate, riprendetevi il nostro Paese!": lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Il tycoon potrebbe essere incriminato a Manhattan per il presunto pagamento di 130.000 dollari all'ex ...