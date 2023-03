Usa, Trump: “Martedì mi arrestano” e chiama a raccolta il suo popolo: cosa può accadere se lo incriminano e quali effetti avrà nella corsa alla Casa Bianca (Di sabato 18 marzo 2023) Le ripercussioni sulla corsa alla Casa Bianca potrebbero essere notevoli. Trump ha già detto che un’incriminazione non lo fermerà. Ma sulla sua testa pendono altre inchieste, politicamente anche più sensibili Leggi su lastampa (Di sabato 18 marzo 2023) Le ripercussioni sullapotrebbero essere notevoli.ha già detto che un’incriminazione non lo fermerà. Ma sulla sua testa pendono altre inchieste, politicamente anche più sensibili

