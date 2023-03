Usa, Trump arrestato martedì? Lui replica: Fughe di notizie illegali (Di sabato 18 marzo 2023) “Fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano che l’ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana. Manifestate, riprendetevi il nostro Paese!”: lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Il tycoon potrebbe essere incriminato a Manhattan per il presunto pagamento di 130.000 dollari all’ex pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio su una loro relazione del passato. “Fughe illegali di notizie dal corrotto e altamente politicizzato ufficio del procuratore di New York”, che Trump dice essere “finanziato da Soros”, indicano, senza che ci sia nessun reato dimostrato, che il candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti sarà ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 marzo 2023) “didal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano che l’ex presidente degli Stati Uniti saràdella prossima settimana. Manifestate, riprendetevi il nostro Paese!”: lo afferma Donaldsul suo social Truth. Il tycoon potrebbe essere incriminato a Manhattan per il presunto pagamento di 130.000 dollari all’ex pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio su una loro relazione del passato. “didal corrotto e altamente politicizzato ufficio del procuratore di New York”, chedice essere “finanziato da Soros”, indicano, senza che ci sia nessun reato dimostrato, che il candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti sarà ...

