Usa, Sharon Stone prima vittima eccellente della crisi bancaria? Il discorso in lacrime al gala: «Ho perso metà dei miei soldi» – Il video (Di sabato 18 marzo 2023) «I lost half my money to this banking thing». Così l’attrice di Hollywood Sharon Stone ha rivelato tra le lacrime, nel corso di un evento di beneficienza, di aver perso una parte rilevante del suo patrimonio, a quanto pare, a causa della nuova crisi bancaria statunitense. Insignita del Courage Award, durante la Women’s Cancer Research Fund’s An Unforgettable Evening a Los Angeles, la star di Basic Instinct ha pronunciato un discorso di ringraziamento in cui si è sfogata, tra lacrime e risate, raccontando fra l’altro quello che è successo alle sue finanze. A riportare per primo la storia è stata la testata specializzata Hollywood Reporter. «Ho portato un paio di appunti stasera. In genere parlo a braccio, come ben sapete…», ha ... Leggi su open.online (Di sabato 18 marzo 2023) «I lost half my money to this banking thing». Così l’attrice di Hollywoodha rivelato tra le, nel corso di un evento di beneficienza, di averuna parte rilevante del suo patrimonio, a quanto pare, a causanuovastatunitense. Insignita del Courage Award, durante la Women’s Cancer Research Fund’s An Unforgettable Evening a Los Angeles, la star di Basic Instinct ha pronunciato undi ringraziamento in cui si è sfogata, trae risate, raccontando fra l’altro quello che è successo alle sue finanze. A riportare per primo la storia è stata la testata specializzata Hollywood Reporter. «Ho portato un paio di appunti stasera. In genere parlo a braccio, come ben sapete…», ha ...

