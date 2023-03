Usa, niente sconti per Novak Djokovic. Il n° 1 del tennis mondiale, senza vaccino Covid, escluso anche dai Masters di Miami (Di sabato 18 marzo 2023) Per il secondo anno consecutivo Novak Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Miami. Al tennista serbo, numero 1 nel ranking mondiale, è stata infatti negata la deroga richiesta, che gli avrebbe permesso di entrare negli Stati Uniti nonostante non sia vaccinato contro il Covid-19. «Abbiamo tentato di far sì che Djokovic fosse ammesso attraverso un’esenzione, ma non è accaduto. Siamo uno dei più importanti tornei del mondo, vorremmo avere in campo tutti i migliori giocatori e abbiamo fatto tutto il possibile, parlando anche il governo, ma la decisione non era nelle nostre mani», ha spiegato a Reuters il direttore del torneo, James Blake. A muoversi per la partecipazione di Djokovic a Miami era ... Leggi su open.online (Di sabato 18 marzo 2023) Per il secondo anno consecutivonon parteciperà al1000 di. Alta serbo, numero 1 nel ranking, è stata infatti negata la deroga richiesta, che gli avrebbe permesso di entrare negli Stati Uniti nonostante non sia vaccinato contro il-19. «Abbiamo tentato di far sì chefosse ammesso attraverso un’esenzione, ma non è accaduto. Siamo uno dei più importanti tornei del mondo, vorremmo avere in campo tutti i migliori giocatori e abbiamo fatto tutto il possibile, parlandoil governo, ma la decisione non era nelle nostre mani», ha spiegato a Reuters il direttore del torneo, James Blake. A muoversi per la partecipazione diera ...

