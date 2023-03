Usa, l’annuncio di Trump: “Mi arresteranno martedì. Protestate e riprendetevi il Paese” (Di sabato 18 marzo 2023) Donald Trump “sarà arrestato martedì della prossima settimana”. A dirlo è direttamente l’ex presidente degli Stati Uniti, che ha invitato i suoi sostenitori a protestare contro la decisione. La notizia non è stata ancora confermata dalla procura di New York, che ha aperto un’inchiesta sul pagamento di denaro alla pornostar Stormy Daniels, in cambio del suo silenzio prima delle elezioni del 2016. Diversi testimoni, tra cui Daniels e l’ex avvocato di Trump Michael Cohen, sono già comparsi di fronte a un gran giurì, che dovrebbe votare sull’eventuale incriminazione di Trump. Una decisione in merito era già attesa per la settimana prossima. Secondo Trump, che cita indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, l’arresto avverrà martedì. Sulla sua piattaforma di social media, ... Leggi su tpi (Di sabato 18 marzo 2023) Donald“sarà arrestatodella prossima settimana”. A dirlo è direttamente l’ex presidente degli Stati Uniti, che ha invitato i suoi sostenitori a protestare contro la decisione. La notizia non è stata ancora confermata dalla procura di New York, che ha aperto un’inchiesta sul pagamento di denaro alla pornostar Stormy Daniels, in cambio del suo silenzio prima delle elezioni del 2016. Diversi testimoni, tra cui Daniels e l’ex avvocato diMichael Cohen, sono già comparsi di fronte a un gran giurì, che dovrebbe votare sull’eventuale incriminazione di. Una decisione in merito era già attesa per la settimana prossima. Secondo, che cita indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, l’arresto avverrà. Sulla sua piattaforma di social media, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Domanda: Secondo voi l'annuncio ieri del mandato di arresto per #Putin della #CortePenaleInternazionale (non ricon… - DenisBianco : RT @michele_geraci: Domanda: Secondo voi l'annuncio ieri del mandato di arresto per #Putin della #CortePenaleInternazionale (non riconosci… - daniel_sempere1 : RT @michele_geraci: Domanda: Secondo voi l'annuncio ieri del mandato di arresto per #Putin della #CortePenaleInternazionale (non riconosci… - lucabattanta : RT @michele_geraci: Domanda: Secondo voi l'annuncio ieri del mandato di arresto per #Putin della #CortePenaleInternazionale (non riconosci… - giulianol : RT @michele_geraci: Domanda: Secondo voi l'annuncio ieri del mandato di arresto per #Putin della #CortePenaleInternazionale (non riconosci… -

Donald Trump: "Mi arresteranno martedì, manifestiamo e riprendiamoci il Paese" ... Truth, per dare un annuncio shock: "Martedì mi arresteranno, ... L'ex presidente degli Stati Uniti ha scritto un post tutto a ...per le accuse della pornostar Stormy Daniels Gli Stati degli Usa in cui ... Donald Trump choc: 'Voci su un mio arresto martedì, riprendiamoci il Paese' Trump prevede il suo arresto martedì e mobilita sostenitori L'ex presidente Usa Donald Trump esorta i suoi sostenitori a 'riprendersi il Paese' parlando dell'annuncio di un suo imminente arresto e sul suo social Truth scrive: 'Fughe di notizie illegali dal ... Guerra Ucraina: svolta Usa, pronta l'offensiva di primavera anti Putin ...americana a maggio Per gli Usa l'esercito russo e i mercenari della Wagner sono in grande affanno e anche in difficoltà di armi. La situazione di stallo pare a un punto di svolta con l'annuncio il 15 ... ... Truth, per dare unshock: "Martedì mi arresteranno, ...'ex presidente degli Stati Uniti ha scritto un post tutto a ...per le accuse della pornostar Stormy Daniels Gli Stati degliin cui ...Trump prevede il suo arresto martedì e mobilita sostenitori'ex presidenteDonald Trump esorta i suoi sostenitori a 'riprendersi il Paese' parlando dell'di un suo imminente arresto e sul suo social Truth scrive: 'Fughe di notizie illegali dal ......americana a maggio Per gli'esercito russo e i mercenari della Wagner sono in grande affanno e anche in difficoltà di armi. La situazione di stallo pare a un punto di svolta conil 15 ... L'annuncio di Trump ai suoi sostenitori: Martedì mi arrestano, voi ... Fanpage.it