Usa: Donald Trump di nuovo su Facebook, 'I'm back!' (Di sabato 18 marzo 2023) "I'm back", sono tornato: Così Donald Trump torna su Facebook per la prima volta dal gennaio 2021, da quando era stato cacciato dopo l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio dello stesso anno. I 34 ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 18 marzo 2023) "I'm back", sono tornato: Cosìtorna super la prima volta dal gennaio 2021, da quando era stato cacciato dopo l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio dello stesso anno. I 34 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ???? USA - Assalto Capitol Hill, Mike #Pence: 'Donald #Trump ha sbagliato. Non aveva il diritto di ribaltare le elezi… - GHERARDIMAURO1 : RT @Radio1Rai: ?? #StatiUniti 'I'm back', sono tornato. Donald #Trump torna su Facebook con un post. Non accadeva dal 2021, da quando era st… - Radio1Rai : ?? #StatiUniti 'I'm back', sono tornato. Donald #Trump torna su Facebook con un post. Non accadeva dal 2021, da quan… - trustintolga : BREAKING ??: Fox News ha riportato un possibile arresto previsto per la settimana prossima dell’ex presidente degli… - MGinobbi : @tempoweb Ops??????Biden...pardon la giustizia USA implacabile perseguirà Donald Trump per aver pagato in nero Stormy… -