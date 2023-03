Uomini e Donne, registrazione 18 marzo: Lavinia verso la scelta? (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo l'emozionante scelta di Federico Nicotera, il tronista che ha deciso di lasciare Uomini e Donne con la sua amata Carola, si torna a respirare nuovamente l'aria del dating show più famoso d'Italia, pronto a stupire con nuove storie d'amore, polemiche e colpi di scena. Le riprese delle prossime puntate sono previste per oggi 18 marzo e c'è già grande attesa per le novità. Tra le grandi curiosità, le anticipazioni di Uomini e Donne su Lavinia Mauro. Uomini e Donne anticipazioni, Lavinia Mauro prossima alla scelta? Mancano ancora notizie ufficiali sulla data della scelta di Lavinia Mauro, ma gli appassionati di Uomini e Donne non ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo l'emozionantedi Federico Nicotera, il tronista che ha deciso di lasciarecon la sua amata Carola, si torna a respirare nuovamente l'aria del dating show più famoso d'Italia, pronto a stupire con nuove storie d'amore, polemiche e colpi di scena. Le riprese delle prossime puntate sono previste per oggi 18e c'è già grande attesa per le novità. Tra le grandi curiosità, le anticipazioni disuMauro.anticipazioni,Mauro prossima alla? Mancano ancora notizie ufficiali sulla data delladiMauro, ma gli appassionati dinon ...

