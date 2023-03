Uomini e Donne, registrazione 18 marzo 2023: Lavinia Mauro sceglie? (Di sabato 18 marzo 2023) Oggi pomeriggio, sabato 18 marzo 2023, presso gli studi Elios di Roma verranno registrate le nuove puntate di Uomini e Donne con focus sul trono giovani. Se infatti i troni dei nuovi tronisti Nicole Santinelli e Luca Daffré entreranno finalmente nel vivo con le ultime esterne, Lavinia Mauro è sempre più vicina alla scelta, che potrebbe avvenire proprio oggi o quanto meno essere annunciata nella registrazione odierna e avvenire domani, domenica 19 marzo, quando si registrerà di nuovo. Vediamo quindi qual è la situazione di Lavinia Mauro con i suoi due corteggiatori Alessio Campoli (il moro romano) e Alessio Corvino (il rosso campano), che viene dato unanimemente come il favorito. Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 18 marzo 2023) Oggi pomeriggio, sabato 18, presso gli studi Elios di Roma verranno registrate le nuove puntate dicon focus sul trono giovani. Se infatti i troni dei nuovi tronisti Nicole Santinelli e Luca Daffré entreranno finalmente nel vivo con le ultime esterne,è sempre più vicina alla scelta, che potrebbe avvenire proprio oggi o quanto meno essere annunciata nellaodierna e avvenire domani, domenica 19, quando si registrerà di nuovo. Vediamo quindi qual è la situazione dicon i suoi due corteggiatori Alessio Campoli (il moro romano) e Alessio Corvino (il rosso campano), che viene dato unanimemente come il favorito.e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : Bambini costretti ad assistere allo stupro dei loro cari o a rimanere in un seminterrato per giorni insieme ai loro… - matteosalvinimi : Questa mattina al porto di Trieste insieme a donne e uomini della Guardia Costiera. Orgoglioso, da ministro delle I… - fattoquotidiano : Salario minimo, gli effetti positivi dal Brasile all’Ungheria: meno disuguaglianza, aumento della produttività, rid… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Tempo di fasi finali a Falun per la sprint a tecnica libera. Pellegrino con altri tre azzurri di sce… - FrankTaricone : RT @fattoquotidiano: Salario minimo, gli effetti positivi dal Brasile all’Ungheria: meno disuguaglianza, aumento della produttività, riduzi… -